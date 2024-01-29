قائمة بأسعار الدولار في بغداد و7 محافظات.. لا يزال قرب مستوى 151 ألفًا
2024-01-29 07:36:11 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، استقرارا على ارتفاع في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار بيع الدولار في العاصمة بغداد، بلغت اليوم، 151.400 دينار لكل 100 دولار.
في حين، بلغت أسعار الشراء، 149.400 دينار لكل 100 دولار.
أدناه قائمة باسعار صرف الدولار في سبع محافظات:
100$ = 151,400 البصرة
100$ = 151,300 أربيل
100$ = 151,500 كركوك
100$ = 151,350 السليمانية
100$ = 151,250 دهوك
100$ = 151,400 النجف
100$ = 151,350 الموصل