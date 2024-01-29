2024-01-29 07:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، استقرارا على ارتفاع في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار بيع الدولار في العاصمة بغداد، بلغت اليوم، 151.400 دينار لكل 100 دولار.

في حين، بلغت أسعار الشراء، 149.400 دينار لكل 100 دولار.

أدناه قائمة باسعار صرف الدولار في سبع محافظات:

100$ = 151,400 البصرة

100$ = 151,300 أربيل

100$ = 151,500 كركوك

100$ = 151,350 السليمانية

100$ = 151,250 دهوك

100$ = 151,400 النجف

100$ = 151,350 الموصل