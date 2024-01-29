حسين الخرسان: الفوارق الفنية ترجح كفة الأسود على نشامى الأردن

2024-01-29 07:48:02 - المصدر: واع

الدوحة – واع – مؤيد الهاويرجح الصحفي الرياضي، مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرسان، كفة أسود الرافدين في حسم مباراة اليوم أمام نظيره الأردني، لحساب الدور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة منافساتها في قطر.وقال الخرسان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" تاريخ المواجهات التي جمعت المنتخبين والفارق الفني بينهما يشيران إلى أرجحية منتخبنا الوطني في هذه المواجهة المصيرية"، مبيناً أن" مباراة دور الـ16 دائماً ما تكون محفوفة بالمخاطر لأنها أدوار إقصائية تقضي بخروج الخاسر ".وأضاف الخرسان أن" المستوى اللافت لمنتخبنا في دور المجموعات الذي جعله متسيداً لفرق المجموعة أعطى دافعاً معنوياً للمنافسة، ولكن على الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس أن يطوي صفحة المواجهات السابقة ويصب جل تركيزه على مباراة اليوم باعتبارها مفتاح التقدم للأدوار المقبلة ".وتابع الخرسان أن" المنتخب الأردني من المنتخبات الجيدة ولا يمكن الاستهانة به ولكن الفارق الفني واضح ومنتخبنا يمتلك عناصر متميزة بالإضافة الى الجماهير المساندة ، وسيكون منتخبنا فرس الرهان في هذه البطولة وسيصل إلى أبعد نقطة منها".