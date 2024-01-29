النقل تكشف عن المرحلة الثانية من خطة ساحات التبادل التجاري

2024-01-29 08:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن توجيه للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بأن تكون ساحات التجزئة في جميع مداخل المحافظات.

وقال مدير عام الشركة العامة للنقل البري في الوزارة، مرتضى الشحماني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك إشعاراً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تكون ساحات التجزئة (ساحات التبادل التجاري) لكل مداخل المحافظات".

وأكد الشحماني، أن "العمل جارٍ على ساحات بغداد ومن ثم محافظة البصرة كونها من المحافظات الكبيرة في عملية دخول وخروج الشاحنات، ومن بعدها سيتم العمل على الساحات في الموصل".