شركات الصين تستحوذ على الحصة الأكبر من نفط العراق في شهر

2024-01-29 08:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الاثنين، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر كانون الاول للعام الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 12 شركة من أصل 44 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر كانون الأول الماضي".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت ثانيا بعدد 7 شركات ،و الشركات الكورية الجنوبية جاءت ثالثا بعدد 4 شركات، ومن ثم جاءت الشركات التركية ثالثا بعدد 3 شركات، وجاءت الشركات الأمريكية والإيطالية واليابان والإمارات واليونان رابعا بعدد شركتين لكل منهما، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية و(الهولندية - البريطانية) والأردنية والكويتية والروسية وماليزيا واذربيجان وفرنسية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

وبينت سومو، انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة إلى أن أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "الواحة الصينية ونيارا الهندية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية".