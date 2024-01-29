2024-01-29 08:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

استأنفت مديرية مرور السليمانية، صباح اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، الدوام الرسمي بعد الإضراب احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب.

وقال مدير مديرية مرور السليمانية، آسو بارام، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "موظفي مديرية مرور السليمانية أضربوا عن الدوام أمس الأحد لمدة ساعتين، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم"، مستدركا أن "الموظفين استأنفوا الدوام بعد تلك المدة إثر إيصال رسائل الاحتجاج للجهات المعنية".

وأكد أن "الدوام الرسمي بدأ بشكله المعتاد اليوم الاثنين"، مشيرا إلى "تمشية معاملات المراجعين على أكمل وجه".

وأعلن موظفو مديرية مرور محافظة السليمانية، أمس الاحد (28 كانون الثاني 2024)، الإضراب عن الدوام، وقد توقفت أعمال ومعاملات المواطنين، وذلك بسبب عدم صرف الرواتب.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تصرف حكومة تصريف أعمال إقليم كردستان رواتب الموظفين لثلاثة أشهر سابقة للعام الماضي، ومصير صرف راتب هذا الشهر مجهول أيضا.