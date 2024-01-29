"لأول مرة".. تحليق منخفض لطائرات مجهولة في سماء قضاء بشدر بالسليمانية

2024-01-29 08:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، برصد تحليق منخفض لطائرات مجهولة في سماء السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة "بغداد اليوم"، أن "طائرات مجهولة حلقت باستمرار في سماء المدينة ليلة أمس الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين"، مستدركا، أن "الطائرات حلقت في مستويات منخفضة جدا مقارنة بالمرات السابقة".

وأضاف"، أن "شهود عيان رصدوا لأول مرة تحليقا منخفضا لطائرات مجهولة في قضاء بشدر الواقع شرق مدينة السليمانية بالقرب من الحدود الإيرانية".