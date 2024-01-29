القضاء العراقي والخزانة الامريكية يناقشان العقوبات على الأشخاص والشركات العراقية

2024-01-29 08:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناقش مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الإثنين، مع وزارة الخزانة الامريكية العقوبات على الأشخاص والشركات العراقية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، بحضور القائم باعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق ديفيد برجر والملحق العدلي في السفارة الامريكية إلين اندريزي والوفد المرافق له".

واوضح ان "الطرفين ناقشا الإجراءات القانونية والعقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بخصوص الأشخاص والشركات العراقية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عدد من الاشخاص العراقيين المرتبطين بفصائل مسلحة، اضافة الى عقوبات على شركة فلاي بغداد للطيران.