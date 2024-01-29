القضاء والخزانة الأمريكية يناقشان العقوبات الصادرة بحق الشركات العراقية

2024-01-29 08:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

ناقش مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، العقوبات الصادرة بحق الشركات العراقية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، بحضور القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق ديفيد برجر والملحق العدلي في السفارة الأمريكية إلين اندريزي والوفد المرافق له".

وأضاف، أن "الطرفين، ناقشا الإجراءات القانونية والعقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بخصوص الأشخاص والشركات العراقية".