البرلمان العراقي يحرك شكوى قضائية ضد برلمانيتين سابقتين واعلامي

2024-01-29 08:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، تحريك شكوى بحق النائبتين السابقتين رحاب العبودة و وريزان شيخ دلير لإساءتهما لأعضاء المجلس "دون دليل" فضلا عن إعلامي ووسيلة اعلامية، كما قرّرت منعهما من دخول مقر المجلس.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النائبة السابقة رحاب العبودة ظهرت على احدى القنوات الفضائية وهي تنتحل صفة مستشارة رئيس مجلس النواب رغم انها قد نزعت عنها هذه الصفة منذ آذار 2022 ووجهت الى المجلس اساءات وتجاوزات غير مبررة، كما ظهرت النائبة ريزان شيخ دلير وهي تدعي وقوع حالات تحرش بنائبات في المجلس دون ان تقدم دليلاً على ذلك، لذا فقد قررت ئاسة مجلس النواب توجيه دائرة الشؤون القانونية بتحريك الشكوى بحق النائبة السابقة رحاب العبودة بانتحال صفة رسمية والإساءة الى مجلس النواب والأعضاء فيه عبر احدى وسائل العلانية وتحريك الشكوى بحق الوسيلة الاعلامية التي ظهرت فيها والاعلامي الذي اجرى اللقاء معها لادائه البعيد عن المهنية واساءاته المتكررة لمجلس النواب، وكذلك تحريك الشكوى بحق النائبة السابقة ريزان شيخ دلير على الإساءة لأعضاء مجلس النواب والقائها تهماً جزافاً دون دليل، كما قرّرت رئاسة المجلس منع المومأ اليهما من دخول مقر مجلس النواب او حضور الأنشطة الرسمية فيه".

وحضت رئاسة مجلس النواب الاوساط السياسية والثقافية والاعلامية والفعاليات المجتمعية على ممارسة دورها في التعبير الواعي عن الرأي وتشخيص اوجه الخلل واقتراح الحلول المستندة الى الدستور والقانون، مشيرة الى ان الاساءة الى مؤسسات الدولة وتشويه سمعتها لا تمثل بأي حال من الاحوال ممارسة لحرية الرأي والتعبير وانما تمثل جرماً يعاقب عليه القانون، وان رئاسة مجلس النواب لن تتهاون مع اي اساءة توجه الى المجلس دون وجه حق وانها ستنتصف من المسيئين والمتجاوزين بحق هذه المؤسسة الدستورية من خلال اللجوء الى القضاء.