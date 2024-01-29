ديالى تحبط عملية تهريب أطنان من الأدوية غير المرخصة

2024-01-29 08:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الاثنين، عن إحباط إدخال تسع شحنات محملة بأطنان من الأدوية المهربة إلى العراق عبر المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق التفتيش التابعة للصحة والتي تنتشر ضمن السيطرات على الطرق الرئيسية الداخلية والدولية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية نجحت خلال الشهر الأول من العام الحالي بضبط تسع شحنات محملة بكميات كبيرة تقدر بالأطنان من الأدوية المهربة وغير المرخصة أثناء محاولة إدخالها إلى ديالى وبقية المحافظات العراقية".

وأضاف "تمت مصادرة الأدوية المضبوطة تمهيداً لإتلافها"، لافتاً إلى أن "الاستمرار بعمليات متابعة ملف الأدوية المهربة وغير المرخصة أسهم بالحد من انتشارها في الأسواق بنسبة 80‎%‎ مقارنة بما كانت عليه سابقاً".

وأشار إلى أن "العام الماضي شهد ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية واعتقال متورطين بتهريبها بينهم مهربون كبار يمارسون أعمالهم غير القانونية على مستوى العراق وليس في ديالى فحسب".