"تحدى القوات الأمنية"..  شرطة بغداد تقبض على  "شقي الكرخ"

2024-01-29 08:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن شرطة بغداد القت القبض على متهم خطير من الشقاوات ويلقب بـ" شقي الكرخ".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة شخص مدني حدث ضمن منطقة رحمانية الجعيفر (المشاهدة ) في بغداد، مبينا أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة مدير أفواج الكرخ مع آمر الفوج الثاني ومدير استخبارات الأفواج بشأن الحادث.

وأوضح المصدر، أنه بعد جمع المعلومات والتحري عن المتهم تبين أنه من المتهمين الخطرين ومن شقاوات منطقة الرحمانية ويلقب بـ (شقي الكرخ) وبحقه عدة قضايا وجرائم، مشيرا إلى مداهمة عدة منازل في حينها ولم يتم القبض عليه.

وبين المصدر، أنه في هذا اليوم وردت معلومات الى فريق العمل عن تواجده في منطقة الصعدة، وبعد نصب كمين محكم له تم القبض عليه وبحوزته سلاح ناري مع اطلاقات نارية حية.

وأكد المصدر، أن القوة اقتادت المتهم إلى مركز الجعيفر لاتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا أن المتهم كان قد تحدى القوات الامنية بالقبض عليه وبقي هاربا من المداهمات منذ نحو شهرين.