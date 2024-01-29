2024-01-29 08:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





حصل حادث اطلاق نار واصابة شخص مدني ضمن منطقة رحمانية الجعيفر (المشاهدة ) على الفور تم تشكيل فريق عمل باشراف ومتابعة مدير افواج الكرخ مع امر الفوج الثاني ومدير استخبارات الافواج وبعد جمع المعلومات والتحري عن المتهم تبين انه من المتهمين الخطرين ومن شقاوات منطقة الرحمانية ويلقب (شقي الكرخ ) وعلية عدة قضايا وجرائم وتم مداهمة عدة دور في حينها ولم يتم القبض علية وهذا اليوم وردت معلومات الى فريق العمل عن تواجدة في منطقة الصعدة وبعد نصب كمين محكم له تم القبض علية وضبط بحوزتة سلاح ناري مع اطلاقات نارية حية وتم استصحابة وتسليمة الى مركز الجعيفر لاتخاذ الاجراءات القانونية