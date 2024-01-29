التفاؤل يسود الوسط الرياضي قبل مواجهة الأردن

2024-01-29 09:24:02 - المصدر: واع

الدوحة – واع – مؤيد الهاوي

عبر مدير نادي النفط الرياضي مشتاق كاظم، عن تفاؤله بقدرة أسود الرافدين في تخطي عقبة المنتخب الأردن والتأهل الى الدور المقبل من منافسات بطولة كأس آسيا بنسختها الحالية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" اختتام دور المجموعات بالعلامة الكاملة أعطى حالة من الارتياح للجمهور العراقي في ظل المستوى الفني والمهاري للاعبي الفريق خلال المباريات السابقة "، مشيراً الى أن" هذا الأداء كان بمثابة إنذار وناقوس خطر على الفرق التي ستواجه العراق في الأدوار المقبلة".

وأضاف كاظم أن" مباريات دور الـ16 تعد في غاية الصعوبة كونها مباريات مصيرية وتضع كلا الطرفيها على محك الخروج من البطولة ولا مجال فيها للتعويض ، لذا يستوجب على لاعبينا أن يكونوا في أعلى درجات التركيز "، موضحاً أن" جميع المنتخبات لا تكشف عن هويتها في دور المجموعات وتحرص على إثبات أحقيتها من خلال الأدوار الإقصائية الحاسمة ".

وبين كاظم أن" منتخبنا لديه المزيد ليظهره في المباريات المقبلة ، بينما لديه أخطاء لا بد من تجاوزها والحرص على تدعيم الخط الخلفي والارتكاز للحفاظ على نظافة شباكنا "، لافتاً الى أن" منتخب الأردن منتخب متمرس ولديه مميزات خاصة في الجانب الهجومي ".

وتابع كاظم أن" قائمة المنتخب تضم مجموعة بارزة من النجوم منهم يوسف الأمين الذي يعتبر لاعب المستقبل وعلي جاسم، صاحب الأداء الملفت وكذلك أمير العماري الذي يعد روح الفريق من الناحيتين الدفاعية والهجومية، والثقة كبيرة في باقي اللاعبين بتحقيق الفوز وتكملة المشوار خطوة خطوة للوصول الى المباراة النهائية".