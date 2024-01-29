العراق يشتري 2000 تذكرة إضافية لمباراته مع الأردن ويمنحها للجمهور خارج الملعب

2024-01-29 09:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، ان التذاكر الخاصة بلقاء العراق والاردن نفذت وأنه اقتنى عدداً كبيراً من التذاكر لدخول الجمهور المتواجد خارج الملعب .

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد اشترى 2000 تذكرة اضافية عن التي وزعوها سابقا للجمهور لمنحها للجماهير العراقية المتوافدة للملعب".

واوضح ان "سماسرة حجزوا تذاكر بكميات كبيرة لبيعها في السوق السوداء مما ادى الى حدوث خلل في التوزيع والاكتفاء لجمهورنا".

وبين ان "الاتحاد حاليا بدأ بتوزيع التذاكر للجمهور العراقي الذي ينتظر دخول للملعب لتشجيع منتخب العراق".

ويلتقي منتخبا العراق والاردن اليوم في مباراة دور ال16 في الساعة الثانية والنصف ظهرا.