تحليق منخفض للطيران الأمريكي وتشغيل منظومة الدفاع.. ماذا يحصل في الأنبار؟

2024-01-29 09:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

كشف مصدر أمني ، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، عن تحليق منخفض للطيران الأمريكي منذ ساعات الصباح الأولى في مناطق متعددة من محافظة الأنبار.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إنه "منذ ساعات الصباح الأولى تشهد مناطق هيت وأطراف الرمادي وحديثة ومناطق القائم والرطبة تحليقا للطيران الأمريكي المسير بصورة غير طبيعية وبعلو منخفض".

وأضاف، أن "الأصوات الموجودة التي تسمع في ناحية البغدادي هي لتدريبات منذ ساعات الصباح الأولى تجريها القوات الامريكية، كما تم تشغيل منظومة الدفاع".

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، هددت واشنطن بالرد على هجوم استهدف موقع عسكري بالأردن يحمل اسم "البرج 22"، والذي تبنته المقاومة الإسلامية في العراق.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن لن تتغاضى عن الهجمات.