2024-01-29 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن الاتفاق على فتح مركز تجاري عراقي في عمان، فيما طالبت بتوحيد الجهود لدفع عجلة الاقتصاد في العراق والأردن.

وقال وكيل وزارة التجارة غسان فرحان، خلال ملتقى التكامل الاقتصادي العراقي الأردني حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مساعي لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي مع المملكة الأردنية الهاشمية في إطار التوجه الحكومي للانفتاح على دول الجوار وإقامة شراكات حقيقية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والمالي بين البلدين".

وأكد، أن "العراق، يعمل على رسم طريق واضح للقطاعات الاقتصادية تماشياً مع التزامات الحكومة العراقية لإجراء الإصلاح الاقتصادي الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر إقامة نمو أكبر للصادرات السلعية وتنظيم التجارة الإلكترونية، فضلاً عن رسم المتغيرات الاقتصادية بما يضمن مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة".

وأضاف، أن "البلاد، بذلت مؤخراً جهوداً كبيرة نحو الانفتاح والتعاون التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي أثمر عنها التوقيع على اتفاقيات في مختلف المجالات بالاضافة الى عقد لجان مشتركة وإقامة مؤتمرات استثمارية".

ولفت، الى أن "اجتماعات اللجنة العراقية الأردنية الـ29 التي عقدت في بغداد أثمر عن التوقيع على محضر مشترك ومذكرات تفاهم والاتفاق على فتح مركز تجاري عراقي في عمان"، داعياً الى "الإسراع بفتح المركز التجاري الأردني في معرض بغداد الدولي ليكون منصة ثابتة لعرض المنتجات الأردنية".

وتابع، أن "هناك مشتركات عديدة تربط بين العراق والأردن منها الحدود والمصالح المتبادلة وروابط اجتماعية امتدت عبر التاريخ"، مطالباً "بتوحيد الجهود لدفع عجلة الاقتصاد في البلدين من خلال تقوية العلاقات الثنائية والاستمرار بعقد الملتقيات والفعاليات الاقتصادية التي من شأنها أن تطرح رؤى موحدة نحو مستقبل أفضل".

واستطرد، أن "ملتقى التكامل الاقتصادي هو فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومعالجة معوقات التعامل والتكامل وصولاً للزيادة في حجم التبادل التجاري والاقتصادي".

وأردف، "نحن نحث جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين على الاستفادة القصوى من هذا الملتقى الذي يبحث في جوانب التكامل والتعاون ويضع أسساً صحيحة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وذلك من خلال إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص بعملية التنمية الاقتصادية".

وأعرب، عن "المساعي لتحقيق النمو في الروابط الاقتصادية بين العراق والأردن وتعزيز التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة بما يتيح للمنتجات الوصول الى المستهلكين وفتح قنوات التعاون والتكامل بما يسهم في زيادة مبادرات البلدين التجارية وتوسيع آفاق التعاون المشترك".