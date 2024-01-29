بيئة الأنبار: حملة كبرى للحد من الجزر العشوائي

2024-01-29 11:06:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت مديرية بيئة الأنبار، اليوم الاثنين، عن إطلاق حملة كبرى للحد من الجزر العشوائي، فيما أكدت محاسبة المخالفين لتوصيات لجنة الأمراض الانتقالية.وقال مدير بيئة الأنبار قيس ناجح عبد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية بيئة الأنبار وضمن لجنة الأمراض الانتقالية المؤلفة من قائممقامية قضاء الرمادي ودائرة صحة الأنبار والمستشفى البيطري والبلدية والشرطة المحلية، نظمت حملة جديدة لمتابعة الجزر العشوائي وما ينتج عنه من تلوث بيئي ينعكس سلباً على صحة المواطنين".وأضاف عبد، أن "الحملة شملت عدداً من مناطق قضاء الرمادي للكشف على مدى التزام أصحاب محال الجزارة بتوصيات اللجنة التي تم تعميمها على جميع القصابين"، مبيناً أن "التوصيات شددت على منع الجزر خارج حدود المجازر الحكومية".وأشار إلى أن "اللجنة قامت بعملها، وأجرت كشفاً على محال القصابة، حيث تم تثبيت الملاحظات ومحاسبة المخالفين وفق القانون".