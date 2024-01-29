أمانة بغداد تعلن نصب شاشات عملاقة بأربعة مواقع لنقل مباراة العراق والأردن

2024-01-29 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الإثنين، نصب شاشات تلفزيونية عملاقة في أربعة مواقع لنقل مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تود أن تنوه إلى قيامها بنصب شاشات تلفزيونية عملاقة في حديقة الأمة وقرب المقبرة الملكية في الأعظمية وحديقة 26 تقاطع البياع وفي منطقة أبو دشير مقابل السوق، لنقل مباراة العراق والأردن التي ستقام اليوم في الساعة الثانية والنصف مساءً ضمن تصفيات أمم آسيا في قطر".

وأضافت أن "ذلك يأتي أيضاً لإتاحة الفرصة للجماهير الرياضية لمتابعة المباراة ومؤازرة منتخبنا الوطني".