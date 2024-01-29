2024-01-29 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية ألّا يكون العراق ساحة للصراع، فيما شددا على ضرورة العمل لإدامة كل ما يحفظ للبلد سيادته واستقراره وأمنه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".

واضاف ان "الرئيسين تناولا التطورات الحاصلة في العراق والمنطقة"، مشيرا الى انهما "أكدا أهمية ألّا يكون العراق ساحة للصراع، وضرورة العمل على إدامة كل ما يحفظ للبلد سيادته واستقراره وأمنه".

وذكر ان "اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، حيث تم استعراض الخطط والمشاريع الحكومية للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي لأبناء شعبنا الكريم".