قبيل انطلاق المواجهة.. كاساس: قمنا بتحليل أداء المنتخب الأردني ومستعدون للفوز

2024-01-29 11:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، يوم الاثنين، أن الكادر التدريبي قام بتحليل أداء المنتخب الأردني خلال المباريات التي خاضها في دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، مبيناً أنه أعد العدة للفوز بمباراة اليوم.

وقال كاساس في تصريح لقناة "beIN sport" الرياضية القطرية، تابعته وكالة شفق نيوز، قبيل انطلاق مباراة منتخبيّ العراق والأردن ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس آسيا "بكل تأكيد الحصول على 9 نقاط في الدور الأول من البطولة شي مهم، لكننا لا نعتمد على ذلك ونعمل على الفوز بهذه المباراة".

وبشأن ما إذا كان مدرب المنتخب العراقي يتوقع مفاجئة من نظيره الأردني، أوضح كاساس "بالنسبة للمباريات الودية التي خضناها مع المنتخب الأردني وآخرها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فلا نعول عليها لتقييم منتخب الأردن لكون العديد من اللاعبين في المنتخبين جرى استبدالهم".

وأضاف "قمنا بتحليل المنتخب الأردني في المباريات التي خاضها في دور المجموعات، وأصبح لدينا تصوراً واضحاً عن نقاط ضعف وقوة الفريق، فهو بنفس مستوى المنتخب العراقي وبحسب تقييم فإن النسبة متساوية 50% للمنتخب العراقي ومثلها للمنتخب الأردني".