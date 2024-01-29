2024-01-29 11:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد.





وتناول الرئيسان التطورات الحاصلة في العراق والمنطقة، وأكدا أهمية ألّا يكون العراق ساحة للصراع، وضرورة العمل على إدامة كل ما يحفظ للبلد سيادته واستقراره وأمنه.





كما بحث اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، واستعراض الخطط والمشاريع الحكومية للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي لأبناء شعبنا الكريم.







