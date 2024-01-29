النجف الأشرف توضح تفاصيل مشروع مدخل المحافظة الشمالي وتحدد نسبة إنجازه

2024-01-29 11:30:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأوضحت دائرة المهندس المقيم التابعة لهيئة الإعمار بمحافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، تفاصيل مشروع مدخل المحافظة الشمالي، فيما حددت نسبة إنجازه.وقال المهندس المقيم إحسان العيسى لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "مشروع مدخل محافظة النجف الأشرف الشمالي المقرر إنجازه خلال 720 يوماً، بلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الان أكثر من 25 بالمئة"، مبيناً أنه "حدث تأخير ببعض المساحة المقررة بسبب اﻻستملاكات والتعارضات التي أدت الى زيادة مدة المشروع الى ثلاث سنوات".وأضاف العيسى، أن "الإنجاز الحالي تضمن تأهيل الشارع الرئيس ، وإضافة مساحة جديدة له ، حيث كان يبلغ عرض الشارع 7 أمتار ، وأصبح عرضه الآن 15 متراً ، من عمود 285 الى عمود 350 بالاتجاهين".وتابع أن "باقي المشروع عبارة عن طريق تبلغ مساحته 54 ألف متر مربع ، فيما تبلغ مساحة المشروع الكلية 220 ألف متر مربع ، وتضم مساحات خضراء وبنايات متعددة اﻻستخدامات ، بالاضافة الى مقر لسيطرة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومقار أمنية أخرى وسوق ومصلى وخدمات أخرى".وأوضح أن "البوابة الرئسة هي عبارة عن جدار كونكريتي يعبر الشارع ذهاباً و إياباً ويبدأ من ارتفاع27\5 أمتار ،و ينتهي بارتفاع 5 أمتار ،فيما يبلغ قطر بناية المنارة 13 متراً بارتفاع 38 متراً ، وتتكون البناية من 9 طوابق، وتحتوي على غرف للحرس وغرف أخرى متعددة الخدمات" ،متوقعاً أن "يتم إنجاز المشروع خلال فترة تتراوح من عام الى عام ونصف العام ".من جانبه ذكر ممثل شركة الجامعة المنفذة للمشروع طه العلوي، أن "هذا المشروع يتضمن بوابة ومدخلاً رئيساً وهو عبارة عن راية وسارية، حيث يصل ارتفاع السارية الى أكثر من 38 متراً ، بينما ستبدأ الراية من ارتفاع 27 متراً، و بعدها تنحني الى أن تصل الى الجانب الآخر من طريق "يا حسين"، وهو مدخل رئيس على شكل قوس يشمل طريق الذهاب والإياب الى محافظة النجف الأشرف".وأشار إلى، أن "المشروع يتضمن من جانب البوابة الرئيسة سيطرة رئيسة تهدف لتوفير الأمن للمحافظة وتسهيل أمور الزائرين الداخلين والخارجين من المحافظة" ،موضحاً أن "البوابة الرئيسة تتكون من أربعة مداخل، وتقسم الى مسار لعجلات الحمل ،إذ يوجد ميزان خاص بهذه العجلات من أجل تحديد حمولات العجلات التي تدخل للمحافظة ، فيما سيخصص المسار الثاني للزائرين الوافدين، أما المسارين المتبقيين فهما مخصصان لبقية العجلات".وتابع أنه "سيتم توفير أجهزة تفتيش عالية الدقة ومن مناشئ عالمية، كما تم وضع خطط تهدف الى تسهيل مرور الزائرين"، مؤكداً أن "مساحة المشروع الكلية تبلغ 180 ألف متر مربع وتشمل السيطرة والبوابة وتبدأ من عمود 285 الى عمود 375 أي نحو ثلاثة كيلو مترات، ويضم المشروع شاشات عرض كبيرة للإيضاح وعلامات دلالة".ولفت الى أن "كلفة المشروع الكلية بلغت 31 مليار دينار، وبمدة إنجاز تبلغ ثلاث سنوات، حيث تم إنجاز 31 % من المشروع الذي ما زال العمل متواصلاً به".