الآن.. انطلاق صافرة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني

2024-01-29 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

انطلقت الآن في ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، أحداث مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني، ضمن الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم .

ويرتدي منتخبنا الطقم الأبيض الكامل والحارس اللون الأصفر، بينما يلبس النشامى الطقم الأحمر الكامل وحراسه اللون الأسود.

ويقود المباراة الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني وطاقمه المساعد المكون من الحكم أنتون سشيتين وأشلي بيتشام والحكم الرابع عبد الرحمن الجاسم بالإضافة الى حكم "الفار" خميس المري ومساعده سلمان فلاحي.