إنطلاق مباراة العراق والأردن في دور الـ 16 بكأس آسيا

2024-01-29 11:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انطلقت، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، مباراة المنتخب الوطني العراقي ضد نظيره الاردني، على ملعب خليفة الدولي لحساب دور الـ16 من نهائيات كأس أمم آسيا 2023 بكرة القدم المقامة في قطر.

ويواجه المنتخب العراقي شقيقه الأردني للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتهما بكأس آسيا، اليوم الاثنين.

وتأهل أسود الرافدين إلى هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة ب9 نقاط، تاركا الوصافة لليابان (6 نقاط)، وإندونيسيا التي بلغت الدور ذاته مستفيدة من انتصارها الوحيد على فيتنام.

وبالمقابل، بلغ النشامى الدور الثاني من البطولة بالمركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد البحرين وكوريا الجنوبية.



