‏وزارة الاتصالات تناقش تنفيذ إصدار الهوية البايومترية لموظفي الدوائر الحكومية

2024-01-29 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع‏ناقشت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، تنفيذ إصدار الهوية البايومترية لموظفي الدوائر الحكومية.وذكر إعلام وزارة الاتصالات، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ترأست اجتماع الفريق التنفيذي لإصدار الهوية البايومترية لموظفي الدوائر الحكومية بحضور عدد من المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية".وأضاف البيان، أن "الاجتماع تضمن بحث الخطوات الممكنة والمراحل المقبلة التي سيتم اعتمادها بشكل نهائي، من أجل إعداد المعايير المعتمدة في التنفيذ، كما جرت مناقشة الإمكانات المادية والفنية المتوفرة لدى الجهات الحكومية المكلفة بإصدار الهوية لتكون من المعرفات الحكومية".وتابع أن "المشروع حالياً في طور استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية ورفع التوصيات المقترحة بذلك من قبل الفريق التنفيذي لعرضها على الجهات العليا لإقرارها".