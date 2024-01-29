وزير العدل يبحث آليات عقد اتفاقية مشتركة مع بيلاروسيا

2024-01-29 11:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، مع سفير البيلاروسيا المعتمد لدى العراق فيكتور ريباك، آليات عقد اتفاقية مشتركة في المجالات القانونية والعدلية وتبادل المحكومين بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة العدل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل خالد شواني، أستقبل في ‏مكتبه الرسمي سفير البيلاروسيا المعتمد لدى العراق فيكتور ريباك والوفد المرافق له، وجرى ‏خلال اللقاء بحث آليات عقد اتفاقية مشتركة في المجالات القانونية والعدلية وتبادل المحكومين بين البلدين". ‏

وأكد شواني، على "أهمية تطوير العلاقة ‏بين وزارتي العدل العراقية وبيلاروسيا، وضروة تعضيدها بما يخدم المصالح المشتركة والاستفادة من الخبرات المتاحة لكلا الجانبين".

من جانبه، أكد السفير ريباك "استعداد بلاده للتعاون ‏الثنائي مع العراق في كافة المجالات من أجل التنسيق، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات القانونية والعدلية بين البلدين الصديقين".