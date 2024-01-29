المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بما تعرضت له لجنة النقل النيابية من اساءة

2024-01-29 11:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة للتحقيق بما تعرضت له لجنة النقل النيابية من اساءة.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وجه بتشكيل لجنة للتحقيق بما تعرضت له لجنة النقل النيابية من اساءة اثتاء ممارسة دورها الرقابي خلال زيارتها لشركة الخطوط الجوية العراقية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء حملات الاستهداف ضد مجلس النواب".

واضاف انه "تم التشديد على ضرورة حفظ هيبة المؤسسة التشريعية ويعزز من دورها الرقابي".