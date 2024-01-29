أوقاف ديالى تكشف حقيقة "سرقة المساجد": عبث مراهقين

2024-01-29 11:48:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف ديوان الوقف السني، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، عن حقيقة سرقة المساجد في محافظة ديالى.

وقال رئيس ديوان الوقف السني في ديالى قصي الخزرجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "صندوق للتبرعات في مسجد في منطقة زراعية ضمن ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) تعرض الى سرقة من قبل مجهول قبل 24 ساعة".

وفيما بيّن "أن هذه الحادثة هي الاولى من نوعها منذ اشهر طويلة"، نفى ما تردد عن تسجيل سرقات اخرى، معتبرا أن ما يروج له، "تهويل غير مبرر".

وأضاف، أن "سرقة صندوق التبرعات، عبث مراهقين"، مؤكدا، أن "كل دور العبادة والمساجد مؤمنة"، وأن "ما تناقلته مواقع التواصل عن تسجيل سرقات اخرى، عار عن الصحة".