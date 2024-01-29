صور: تزامنا مع منافسات كأس آسيا.. استمرار حملات التثقيف ضد ظاهرة الرمي العشوائي

2024-01-29 12:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تزامنا مع منافسات بطولة كأس آسيا ومباريات منتخبنا الوطني، تستمر منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية بحملة تثقيف المواطنين حول منع الرمي العشوائي.

ويقول الناشط علي عباس لـ"بغداد اليوم" إن "فريق (إجه دورنا) التطوعي قام بحملة تثقيف ضد الرمي العشوائي في محافظة ذي قار بالتعاون مع جمعية خير النساء".

وأضاف أن "الحملة شملت توزيع البروشورات ورفع استبيان للمواطنين لكي يقوموا بتقديم مقترحاتهم في التقليل من هذه الظاهرة".

وعن أبرز أسباب ظاهرة الرمي العشوائي، فيؤكد ان "الانفلات الأمني وعدم عمل القانون بجدية بخصوص ضاهرة الرمي العشوائي ونقص الوعي وعدم ادراك خطورة هذه الضاهرة هي من أبرز الأسباب".

وشدد على ضرورة "توجيه الإعلام بالضد من مرتكبي هذا الفعل الذي يعتبر آفة خطيرة تنهش بالسلم الاهلي والمجتمعي، وايضا ضرورة الضغط على الجهات القانونية المسؤولة عن استتباب الأمن".

ودعا الفريق التطوعي، الجهات المعنية الى ضع عقوبات صارمة على الافراد المنفلتين مع غرامات مالية كبيرة والاهم من ذلك هو سحب السلاح وحصره بيد الدولة".

وأشار الى انه "للأسف الحكومة العراقية لايوجد لديها خطة في القضاء على الرمي العشوائي وكل ما تقوم به فقط القاء القبض على جزء قليل جداً والعدد الكبير لا أحد يطبق القانون عليه".



