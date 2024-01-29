العتبة الحسينية تعلن عن شروعها بتنفيذ مدينة عصرية للمكفوفين وضعاف البصر

2024-01-29 12:36:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاثنين، الشروع بتنفيذ مشروع المدينة العصرية المخصصة للمكفوفين وضعاف البصر في محافظة كربلاء المقدسة، مؤكدة أن المشروع صمم وفق أحدث المواصفات العالمية التي تتوافق مع الشريحة المستهدفة، فيما أشارت إلى تفاصيل المدينة العصرية للمكفوفين.

وقال مسؤول معاهد المكفوفين وضعاف البصر في العراق التابعة للعتبة الحسينية عامر الشمري في حديث للموقع الرسمي للعتبة المقدسة تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، تم الانتهاء من جميع التصاميم الهندسية الخاصة بمشروع المدينة العصرية للمكفوفين وضعاف البصر في محافظة كربلاء".

وأشار إلى، أن "المدينة ستكون الأولى من نوعها في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، وستتوفر فيها جميع الخدمات للمكفوفين وضعاف البصر بشكل مجاني".

وأوضح أن "المشروع يقع على الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، وسينفذ على مساحة تبلغ (16) دونماً وبواقع (5) طبقات".

وأضاف أن "المشروع يضم صفوفاً دراسية متعددة الوظائف ومختبرات وقاعات لألعاب القوى وملاعب رياضية ومركزاً صحياً، إضافة إلى مركز مخصص لفحص البصر و مسابح و مكاناً مخصصاً لمبيت الملاكات التدريسية الخارجية وكذلك للمكفوفين".

وتابع أن "المدينة ستوفر أيضا فرص عمل للكفاءات والشباب العراقيين"، مؤكداً "التعاقد مع أفضل المدربين الأجانب لتدريب الملاكات".

وأردف أن "المشروع صمم وفق أحدث المواصفات العالمية التي تتوافق مع الشريحة التي يستهدفها المشروع، إضافة إلى أن التصميم الخارجي مستوحى من لغة (برايل)".