علي الحماي على رادار نادي من دوري الدرجة الأولى الإنكليزي

2024-01-29 13:07:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد موقع "The Sportsman" المتخصص بالأخبار الرياضية، يوم الاثنين، بأن نادي إيبسويتش تاون الإنكليزي يقترب من التعاقد مع مهاجم المنتخب العراقي علي الحمادي.

وبحسب الموقع فإن علي الحمادي البالغ من العمر 21 عامًا على وشك التوقيع مع إيبسويتش تاون، حيث ينتهي عقد الحمادي مع ويمبلدون في حزيران/ يونيو 2025.

فيما ذكر موقع "eadt" أن قيمة الصفقة ستزيد قليلًا عن مليون جنيه إسترليني مع إضافات أخرى.

ويشارك حاليًّا الحمادي مع منتخب العراق في كأس آسيا، وأكد الموقع أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي في قطر.

ووفقا لموقع "transfermarkt" فإن علي الحمادي سجل 17 هدفا وصنع 7 في 29 مباراة الموسم الحالي مع ويمبلدون.

وأكد موقع "eadt" أن أندية أخرى حاولت التعاقد مع علي الحمادي، لكن اللاعب عازم على الانضمام إلى فريق المدرب كيرن ماكينا.

وأشار رئيس نادي إيبسويتش تاون إلى أن اهتمام ناديه باللاعب كان "لافتًا للنظر" بالنسبة للاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

وتصدر منتخب العراق مجموعته في كأس آسيا، متفوقًا على اليابان، وسيواجه الأردن في مباراة دور الـ16 في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وإذا فاز منتخب العراق على الأردن سيلعب مع طاجكستان في ربع النهائي.

ويشارك إبسويتش تاون في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي (دوري البطولة الإنكليزية) ويحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 28 مباراة ويتأخر بـ7 نقاط عن المتصدر ليستر سيتي.

وودع إبسويتش تاون كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة 1/2 أمام مايدستون.