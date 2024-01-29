طرد ايمن حسين بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية

2024-01-29 13:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اقدم الحكم الايراني الجنسية، الذي يدير مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الاردني ضمن جولة الاقصاء في بطولة كأس اسيا، على طرد المهاجم العراقي ايمن حسين فور تسجيله الهدف الثاني وهدف التقدم للعراق.

وقام الحكم بمنح حسين بطاقة صفراء ثانية ليقوم بطرده بعدها، بسبب طريقة احتفاله بالهدف عندما جلس في الارض مع فعل اشارة "الأكل" وكأنه يجلس على مائدة طعام.

وسجل حسين الهدف الثاني للعراق لتكون النتيجة 2 للعراق مقابل هدف واحد للاردن.



