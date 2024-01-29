الجماهير العراقية تودع كأس آسيا بالدموع (صور)

2024-01-29 14:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ودعت الجماهير العراقية في قطر بطولة كأس آسيا بالدموع بعد خروج المنتخب الوطني من المسابقة القارية.

وخسر المنتخب العراقي مساء اليوم الإثنين (29 كانون الثاني 2024)، أمام نظيره الأردني في مباراة مثيرة انتهت 2-3 .

ووجهت الجماهير العراقية جام غضبها ولومها على الحكم الاسترالي – إيراني الأصل- علي رضا فغاني بعدما طرد اللاعب أيمن حسين عقب تسجيله الهدف الثاني للعراق بسبب طريقة احتفاله واعتبروه قراراً "ظالماً".

وانتقد مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس قرار الحكم وقال عقب المباراة بأنه "لا يمكن طرد لاعب بسبب احتفاله هذا غير موجود في كرة القدم بنفس الحالة للاعبي الأردن لم يفعل الحكم شيئاً ولم تكن هناك عقوبات!".







