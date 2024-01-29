كاساس: في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا لا يتم استبعاد لاعب باحتفال بالهدف

2024-01-29 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، أنه في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا لا يتم استبعاد لاعب باحتفال بالهدف.وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا لا يتم استبعاد لاعب باحتفال بالهدف".وأضاف كاساس، أنه" لا يمكن طرد لاعب بسبب احتفاله وهذا غير موجود في كرة القدم بنفس الحالة للاعبي الأردن لم يفعل الحكم شيئاً ولم تكن هناك عقوبات".وخسر منتخبنا الوطني بكرة القدم، اليوم الاثنين، أمام نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة كأس آسيا.