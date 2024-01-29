بعد وداع آسيا.. كاساس يحسم مستقبله مع المنتخب العراقي

2024-01-29 15:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حسم الإسباني خيسوس كاساس، مساء اليوم الإثنين (29 كانون الثاني 2024)، مستقبله في تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الخروج من بطولة كأس آسيا إثر الخسارة أمام الأردن اليوم بدور الستة عشر 2-3.

وعلق كاساس في المؤتمرُ الصحفيّ عقب المباراة عن مستقبله مع المنتخب، قائلاً "أنا هادئ جداً، ومخططنا هو التأهل لكأس العالم ٢٠٢٦".

وعن أحداث المباراة بين كاساس "في الشوطِ الأول امتلكنا الاستحواذَ، لكنهم كانوا خطرين من خلال الهجمات المرتدة، وسجلوا من خطأ دفاعيّ، وفي الشوط الثاني امتلكنا الكرةَ مرة أخرى، و عدنا إلى أجواءِ المباراة، ولكنكم شاهدتم ما حدثَ فيما بعد، في أي بطولةٍ كبيرةٍ دائماً ما يحتفل اللاعبون بالتسجيل".

وأضاف "لا يمكن أن يمنحَ حكمُ المباراة بطاقةً حمراء لاحتفال اللاعب بتسجيل هدف، وجميعنا شاهدنا احتفالاتَ لاعبي المنتخب الأردنيّ بالتسجيل، كانت مشابهةً ولم تمنح لهم أي بطاقة، لذلك كان قراراً مؤثراً علينا.. عملنا الأشياءَ نفسها منذ اليوم الأول، لكن هناك بعض الأشخاص يحاولون الإيذاءَ، هل تحمل نفس خسارة اليوم ، و هل الطرد كان مؤثراً .

وأشار كاساس الى ان "توقيتُ الطرد سبّب لنا مشكلةً كبيرةً من بعد ما قمنا بإجراء جميع التغييرات في الفريق، و لم يعدّ لدينا أي تبديلٍ إضافي، ومع ذلك أملك جزءاً من مسؤوليةِ الخسارة، لكن هناك قبلي مَن يتحمل مسؤوليةً أكبر بخسارتنا المباراة".

وعما إذا كانت مباراةُ اليابان والفوز فيها تسببت تبعاتها بالخسارة اليوم، أوضح مدرب المنتخب الوطني "بالنسبةِ لنا مباراة اليابان لا تمثل لنا سوءاً، هي مباراة واحدة، وبكل تأكيد يحزنني عدم مساندة البعض للمنتخب في مثل هكذا لحظات".

وعما إذا كانت مبالغة الجماهير بالاحتفال سبباً في الخسارة، قال كاساس "أنا فخورٌ بدعم الجمهور، و هذا الوقتُ المناسب لدعم المنتخبِ، وهم أذكياء بما يكفي ليقدروا ما فعلناه لغاية الآن".