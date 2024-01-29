مكية: الحكومة ماضية بمعالجة أزمة السكن وإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات

2024-01-29 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الاثنين، أن الحكومة ماضية بمعالجة أزمة السكن وإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات، فيما أشار إلى أن هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، ترأس اجتماعا لرؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات كافة، وناقش آليات تنظيم أولويات المشاريع ونسب الإنجاز المتحققة".وأكد رئيس الهيئة، أن "هيئات الاستثمار في المحافظات تنهض بمسؤوليات وطنية كبيرة من شأنها تقوية موارد الدولة عبر مشاريعها الاستثمارية المتوزعة في القطاعات كافة"، مبينا، أن "الدول المتطورة تتجه نحو الاستثمار الأمثل في مشاريع الطاقات المتجددة وأن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع إستراتيجي لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية بمنطقة النهروان في بغداد".وأضاف مكية، أن "الحكومة العراقية ماضية في معالجة أزمة السكن، عن طريق المدن الاستثمارية الجديدة، التي تتميز بالإمكانات والخدمات الذكية التي ستقدمها للمواطنين"، موضحا، أن "هناك جملة من الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية".وناقش الاجتماع إمكانية هيئات الاستثمار في المحافظات تحديد الأراضي وتخصيصها لمشاريع سكنية كبرى لإنشاء مدن مشابهة لمشروع مدينة بسماية السكنية، لتقليص الاحتياج الفعلي من الوحدات السكنية إضافة إلى بحث خطط العمل لعام 2024 ومعالجة التحديات التي تواجه المشاريع في مختلف القطاعات.من جانبهم، أشار رؤساء هيئات الاستثمار إلى "جملة من الملاحظات حول التعامل مع الجهات القطاعية وتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية".