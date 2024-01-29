مجلس الخدمة يحدد موعد إطلاق استمارة تعيين حملة الشهادات والأوائل

2024-01-29 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديحدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، موعد إطلاق استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، فيما كشف عن مقترحات لتوظيف حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس وأصحاب الخبرات والمؤهلات الأكاديمية.وقال الناطق باسم المجلس سعد اللامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المجلس أكمل استعداداته اللوجستية والفنية لإطلاق استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا"، مشيراً، إلى أن "اجتماعاً عقد بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحضور ممثل رئيس الوزراء علي رزوقي ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي ووزيرة المالية ورئيسة لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة العامة ليلى التميمي والنائب الثاني لرئيس اللجنة محمد البلداوي؛ لمناقشة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا".وأوضح اللامي، أن "الاجتماع خرج بتوصيات بأن يكون موعد إطلاق الاستمارة في شهر آذار المقبل، والعمل خلال هذه الفترة على استكمال المطابقة بين الدرجات الوظيفية والتخصيصات اللازمة وما بين احتياجات مؤسسات الوزارة، سيما وأن مجلس الخدمة العامة الاتحادي جمع قاعدة بيانات جيدة عن احتياجات مؤسسات الدولة وسيكون المسؤول عن عملية توزيع الدرجات".وأضاف، أن "مجلس الخدمة، قدم مقترحات كثيرة ومهمة، منها الحاجة الفعلية لمؤسسات الدولة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، فضلاً عن أهمية وجود تنوع في عملية توظيف القدرات البشرية وليس الاقتصار على حملة الشهادات العليا والأوائل".وتابع، أن "تلك المقترحات ستتحقق بعد تفعيل الحكومة مسألة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وبالتالي ستكون هناك فرص عمل كثيرة متاحة يتم من خلالها توظيف الكثير من أصحاب الخبرات والمؤهلات الأكاديمية المختلفة".