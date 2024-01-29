توضيح من إدارة مطار بغداد بشأن إيقاف الرحلات القادمة والمغادرة لغاية العاشرة مساءً
2024-01-29 16:24:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إيقاف الرحلات القادمة والمغادرة لغاية العاشرة من مساء هذا اليوم.
وذكر بيان لإدارة المطار، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام ومسافرينا الكرام، بشأن إغلاق المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة، وذلك بسبب تمديد أوقات أعمال الصيانة العاجلة على المدرج -15L 33R ، بغية استكمال الصيانة الطارئة عليه لغاية الساعة العاشرة مساء من هذا اليوم".
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إيقاف الرحلات القادمة والمغادرة لغاية العاشرة من مساء هذا اليوم.
وذكر بيان لإدارة المطار، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام ومسافرينا الكرام، بشأن إغلاق المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة، وذلك بسبب تمديد أوقات أعمال الصيانة العاجلة على المدرج -15L 33R ، بغية استكمال الصيانة الطارئة عليه لغاية الساعة العاشرة مساء من هذا اليوم".