2024-01-29 16:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إيقاف الرحلات القادمة والمغادرة لغاية العاشرة من مساء هذا اليوم.وذكر بيان لإدارة المطار، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام ومسافرينا الكرام، بشأن إغلاق المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة، وذلك بسبب تمديد أوقات أعمال الصيانة العاجلة على المدرج -15L 33R ، بغية استكمال الصيانة الطارئة عليه لغاية الساعة العاشرة مساء من هذا اليوم".