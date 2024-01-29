مع قرب انتهاء المهلة.. "اجتماع حاسم" للاطار اليوم لحسم الحكومات المحلية

2024-01-29 16:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، عن عقد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اجتماعا حاسما بشأن تشكيل الحكومات المحلية.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون بعد قليل في العاصمة بغداد اجتماعا مهما من أجل بحث عملية تشكيل الحكومات المحلية، ومناقشة دعوة محافظي البصرة وكربلاء لعقد جلسة يوم غد الثلاثاء دون الاتفاق مع قوى الاطار".

وبين ان "هذا الاجتماع يعتبر حاسما لقوى الاطار التنسيقي، فخلال هذا الاجتماع سيتم حسم توزيع وتقسيم الحكومات المحلية في المحافظات وفق الاتفاق والاحجام الانتخابية ما بين قوى الاطار التنسيقي، وكل الأحزاب داخل الاطار سوف تتولى رئاسة بعض الحكومات".

وتعد مسألة استبدال المحافظين بشكل شامل او الابقاء على بعضهم، هي اكثر الملفات التي تعقد مسار تشكيل الحكومات المحلية في وسط وجنوب العراق.

ولم يتبق سوى 5 ايام على انتهاء المهلة الاخيرة التي يجب ان تعقد مجالس المحافظات جلساتها الاولى بعد مرور 15 يوما على المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية.