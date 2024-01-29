مساء ذي قار يشهد وفاة نزيل بسجن الحوت وانتحار فتاة ومصرع طفل بحادث سير

2024-01-29 16:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الإثنين، بوفاة نزيل داخل سجن الحوت المركزي، فيما انتحرت فتاة دون العشرين من عمرها وتوفي طفل بحادث سير في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلا يبلغ من العمر 49 عاماً، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة إصابته بمرض التدرن"، لافتا إلى أن "النزيل محكوم بالسجن مدى الحياة وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

في حين أشار المصدر، إلى أن "فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً وهي طالبة مدرسة أقدمت على الانتحار بواسطة تناولها مادة سامة داخل منزلها بأحد قرى قضاء الجبايش أقصى جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، موضحا أن "ذوي الفتاة لم يفلحوا بنقلها للمركز الصحي في القضاء وتوفيت هناك".

وأضاف المصدر، أن "طفلا في الثالثة من عمره توفي بحادث دهس في قضاء الفجر شمالي المحافظة"، مبيناً أن "عجلة مواطن من أهالي العاصمة بغداد، انقلبت عند تقاطع البطحاء غربي مدينة الناصرية وأدى الحادث لوفاة الطفل".