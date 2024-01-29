2024-01-29 16:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حمل العراقيون ومدرب المنتخب الوطني الاسباني كاساس، الحكم الايراني علي رضا فغاني مسؤولية خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس آسيا امام الاردن بـ3 اهداف لهدفين، بعد ان قام بطرد المهاجم ايمن حسين عقب احتفاله بالهدف الثاني الذي سجله للعراق.

وعبرت الجماهير عن غضبها سواء في مدرجات الملعب، او عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث شنوا هجمة على حساب انستغرام التابع للحكم الايراني قبل ان يضطر لاغلاق التعليقات.

وقال مشجعون على المدرجات، انهم كانوا متشائمين من هذا الحكم لانه سبق ان تسبب بخسارة العراق 3 مرات وهذه المرة الرابعة في بطولات كأس اسيا وتصفيات كاس العالم.

ومن بين هذه المرات، خروج العراق في 2015 من كأس آسيا، حيث تسبب ذات الحكم بخسارة العراق امام كوريا الجنوبية في نصف النهائي، حيث امتنع الحكم عن طرد لاعب الوسط الكوري بارك يو هو، الذي التحم بقوة مع أمجد كلف، واكتفى بإنذاره، كما امتنع عن احتساب ركلة جزاء للمنتخب العراقي حينها.