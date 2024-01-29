الخارجية العراقية "ترفض" التصعيد على حدود الأردن: افسحوا المجال للمفاوضات مع الأمريكيين

2024-01-29 16:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفضت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، التصعيد الأمني على الحدود الأردنية السورية، فيما دعت إلى "إفساح المجال" للمفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي للوصول إلى تفاهمات "إيجابية" تخدم مصلحة العراق والمنطقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وتدعو إلى أهمية خفض التصعيد الإقليمي في ظل الظروف الحرجة الراهنة وضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لتحقيق الاستقرار".

ورفضت الوزارة "التصعيد الأمني شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا"، مؤكدة "ضرورة إفساح المجال للمفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي التي تبذل فيها الحكومة العراقية جهوداً حثيثة للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم مصلحة العراق والمنطقة".

وأكّد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعمل على الردّ "بالطريقة الملائمة" على الهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين، وذلك بعدما اتهم الرئيس جو بايدن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الأمريكي، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة نحو 25 آخرين بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية في الأردن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الموقع المستهدف هو "البرج 22"، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

وفي تصريحات سابقة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن إيران في بعض الحالات "تُسهّل بدأب" هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لجماعات مدعومة من طهران على قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه وزارة الدفاع بالاستعداد لمزيد من هذه الهجمات والرد بالشكل المناسب.