النفط توضح آلية عمل اللجنة الوزارية لمراقبة الأسواق العالمية

2024-01-29 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلاميكشفت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن آلية عمل اللجنة الوزارية لمراقبة أسواق النفط العالمية، فيما أشارت إلى دور العراق الفاعل ضمن اللجنة.وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق عضو في اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والتي تم تشكيلها في مجموعتي "أوبك" و"أوبك بلس"، وتتكون من وزراء ضمن المجموعتين وتعقد اجتماعاتها حضورياً أو عبر الدائرة التلفزيونية".وأضاف جهاد، أن "اجتماعات اللجنة تتضمن مراجعة تطورات سوق النفط العالمية والتحديات والمؤثرات الإيجابية والسلبية، وعلى ضوء ذلك يتم رفع توصيات، وتهدف الاجتماعات إلى الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية والتوازن بين العرض والطلب".وأشار، إلى أن "المكاسب المتحققة ضمن "أوبك بلس" خلال السنوات الماضية، جاءت من خلال التضامن ووحدة القرار وهو ما انعكس إيجاباً على السوق النفطية ومواجهة التحديات"، منبهاً، إلى أن "هناك مؤثرات تواجه سوق النفط منها سياسية وأمنية والحروب والمشاكل، فضلاً عن المضاربات في السوق النفطية والمؤثرات الاقتصادية، جميعها عوامل تؤثر في استقرار الأسواق النفطية العالمية".ولفت، إلى أن "اللجنة الوزارية تقدم توصيات تساعد مجموعة "أوبك بلس"في تحقيق أهدافها باستقرار وتوازن سوق النفط العالمية"، مبيناً، أن "العراق عضو فاعل في اللجنة الوزارية وله دور مهم في هذا الإطار".