المركزي العراقي يزيد الحدود اليومية والشهرية لبطاقات مسبقة الدفع (وثيقة)

2024-01-29 17:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، تعليمات جديدة بخصوص بطاقات مسبقة الدفع، من بينها رفع الحدود اليومية والشهرية داخل العراق مع إبقاء الحدود نفسها لخارج العراق.

وقال نائب محافظ البنك المركزي وكالة، عمار خلف، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ضوابط حدود بطاقات مسبقة الدفع ستكون كالآتي:

أولاً: الحدود والسقوف الخاصة بالبطاقات مسبقة الدفع، الحد الأعلى (10) ملايين دينار عراقي، وتكون سقوف إعادة التعبئة الشهرية للبطاقة (10) ملايين دينار عراقي، ويقع على عاتق المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني رفض أية عمليات إعادة تعبئة تتجاوز الحد الأعلى للرصيد.

ثانياً: المعاملات المالية المحلية داخل العراق، يكون سقف السحوبات عبر أجهزة مكائن الصراف الآلي (ATM) داخل العراق مليوني دينار يومياً، أو ما تحدده الجهة المالكة لماكنة الصراف الآلي، وعلى ألا يتجاوز رصيد البطاقة الشهري الكلي، وتكون حدود عمليات الدفع عبر بوابات الدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني (Online) المحلي والشراء من خلال أجهزة نقاط البيع (POS) ضمن الرصيد الشهري للبطاقة.

وأضاف خلف، أن "للمصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني حرية وضع وتحديد سقف مالي لعمليات الدفع والشراء التي تتم عبر القنوات آنفة الذكر، وبما لا يتجاوز سقف البطاقة الشهري الكلي.