2024-01-29 18:06:07 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط 10 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي بناءً على المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تمكنت من ضبط حاويات عدد (10) تحتوي ( معدات نفطية، مواد منزلية متنوعة، أجزاء معمل، رول ورق تغليف طبي، اثاث خشب منزلي، أدوات سلامة، حلويات، لعب اطفال)".ولفتت الى أن "جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها متجاوزة المدة القانونية على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".واضافت انه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي معززاً بالصور وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لأتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".