المجلس الوزاري للاقتصاد يبحث توحيد استيراد المركبات بين "بغداد واربيل" ويدعم المركبات "الهجينة والكهربائية"

2024-01-29 18:06:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لمراجعة الرسوم الكمركية وتوحيدها في المنافذ الحدودية بشأن استيراد السيارات في الحكومة الاتحادية والاقليم، كما أكد دعم استيراد المركبات الهجينة والكهربائية عبر إلغاء الرسوم الكمركية ورسوم تسجيل المركبات.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية، ووكيل وزارة النفط.

وأضاف البيان ان "المجلس استضاف وزير البيئة ووكيل الوزارة وأعضاء لجنة الامر الديواني الخاصة بتوحيد إجراءات استيراد المركبات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، وذلك لكثرة أعداد المركبات بكافة انواعها ومالها من تأثير سيئ على تلوث البيئة والانبعاثات السامة والضارة والازدحامات".

وناقش المجلس "الضوابط الخاصة باستيراد المركبات بمختلف أنواعها واستمع الى الآراء المطروحة من قبل أعضاء المجلس ووزير البيئة وممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وقرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة مع إجراء بعض التعديلات عليها وتشكيل لجنة لمراجعة الرسوم الكمركية وتوحيدها في جميع المنافذ ولجنة لتوحيد المواصفات المعتمدة في الاستيراد والمطابقة".

كما قرر المجلس "دعم استيراد المركبات الهجينة والكهربائية بإلغاء الرسوم الكمركية ورسوم تسجيل المركبات".