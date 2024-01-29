دعوات للتحقيق بشأن "أكشاك كي كارد" في محطات الوقود.. سؤالان ملحان ينتظران إجابة

2024-01-29 18:06:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، ان فتح اشكاك لكي كارد لاصدار بطاقات الدفع الالكتروني في محطات الوقود، يتطلب لايضاح من شركة توزيع المنتجات النفطية، وما اذا كان هنالك تعاقد بين الطرفين وحجم الاموال والعمولات التي ستتم على اساس هذه الشراكة.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "شركة كي كارد عليها الكثير من الشبهات وعلامات استفهام سابقة بقضية بطاقات الكي كارد، والاتفاق مع هذه الشركة من قبل شركة المنتجات النفطية يثير الشكوك، ولهذا على الجهات المختصة التحقيق بذلك".

وبين انه "هذا العقد والاتفاق يصب في صالح شركة "كي كارد" ويجب معرفة تفاصيل هذا العقد او الاتفاق وعلى أي أساس تم وكم سيدفع المواطن عن اصدار أي بطاقة للدفع الالكتروني ومنع أي عملية استقطاع إضافية عند عمليات الدفع كما تفعل هذه الشركة مع رواتب الموظفين والمتقاعدين دون أي محاسبة".

ورصدت مقاطع مصورة فتح اكشاك لشركة كي كارد لاصدار بطاقات التعبئة الالكترونية في داخل محطات الوقود، الامر الذي فتح باب التساؤلات عن سبب اعتماد هذه الشركة دون غيرها خصوصا وان عليها الكثير من اللغط والشبهات.