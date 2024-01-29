آس الإسبانية: طرد أيمن حسين الأكثر غرابة وغير المنطقي

2024-01-29 18:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واععدت صحيفة الـ "آس" الإسبانية، اليوم الأثنين، أن حالة طرد مهاجم منتخب العراق أيمن حسين، بإنها "الأكثر غرابة وغير المنطقي في الذاكرة.ووفقا للصحيفة الإسبانية، ان "إقصاء ايمن حسين، بإنه "الطرد الأكثر غرابة في تاريخ"، موضحةً إن الاعب "طُرد بسبب حركة تناول طعام!".من جانبه علق موقع سبورت بايبل البريطاني الرياضي بشأن اقصاء المهاجم أيمن حسين: لم نر أي شيء مثل هذا من قبل، والحكم أذهل الجميع".وكان مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، قال إن "في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا لا يتم استبعاد لاعب لاحتفاله بالهدف"، مبينا إن "الطرد حدث بعد نفاذ التبديلات لذلك أصبحت الأمور صعبة في المباراة".يذكر أن منتخبنا الوطني ودع بطولة كأس آسيا بعد الخسارة من المنتخب الاردني 3-2 في قمة عربية مثيرة".