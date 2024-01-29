قطر تتخطى فلسطين وتتأهل الى ربع نهائي آسيا

2024-01-29 18:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تأهل منتخب قطر إلى دور الثمانية بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على منتخب فلسطين 2 - 1 مساء اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة المقامة حاليا في قطر.

وتقدم منتخب فلسطين عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 36، قبل أن يدرك حسن الهيدوس التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل أكرم عفيف الهدف الثاني للمنتخب القطري من ضربة جزاء.

وسيلعب منتخب قطر في دور الثمانية بالبطولة مع الفائز من مواجهة أوزبكستان وتايلاند، والتي تقام غدا ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.



