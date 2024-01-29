الداخلية توضح تفاصيل ما حدث في منطقة الزعفرانية

2024-01-29 19:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

إيضاح صادر عن وزارة الداخلية

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تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تقريراً تلفزيونياً عن وجود حالة قتل في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد بعد حدوث خلاف أدى الى مشاجرة بين المجني عليه والجناة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الجناة من قبل وزارة الداخلية كون المتهمين بالقتل يدعون أنهم من أقرباء السيد وزير الداخلية..

ونود إيضاح أن هذا الادعاء غير صحيح، كون مركز شرطة الزعفرانية ألقى القبض على (٦) متهمين بهذه القضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة.

وتحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة على من ادعى عليها وأطلق بحقها اتهامات باطلة وغير صحيحة.

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٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٤